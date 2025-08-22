İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
  • Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Güncel

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Mersin'den tedarik ettikleri uyuşturucu hapları satmak için Şanlıurfa'ya götürmeye çalışan zanlılar jandarma ve MİT'in ortak çalışması sonucu yakalandı.

22 Ağustos 2025 Cuma 10:39
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 zanlının Mersin'den tedarik ettikleri uyuşturucu hapları satmak için Şanlıurfa'ya götürmeye çalıştıkları istihbaratı elde edildi. Zanlıların içerisinde bulunduğu aracı takip eden ekipler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı otoyol sorumluluk alanında durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

