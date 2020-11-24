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Jandarma yakaladı! Kaçak kazı yaptıkları tünele havalandırma sistemi dahi kurmuşlar

Antalya'da, ormanlık alanda 18 metrelik tünel kazıp, kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tüneldeki hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenek oluşturduğu görüldü. Gözaltına alınan Y.S. ve A.B., Tekirova Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

DHA24 Kasım 2020 Salı 09:47 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 09:47
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Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti. Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı. Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünek kazdıkları, burayı havalandırmak için de fan ve hortumlu sistem kurdukları belirlendi. 2 borunun olduğu kuyuda bir boru, içerideki havayı dışarı verirken diğerinin ise kuyunun içine temiz hava vermekte kullanıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin içeride ise aydınlatmayı mum ile yaptıkları tespit edildi. Kaçak kazıda kullanılmak üzere kazma ve kürek, matkap ucu ve gaz maskesi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve A.B., Tekirova Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

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