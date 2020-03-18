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Jandarma yakaladı... Roma dönemine ait 4 heykel

Mersin'de jandarma ekiplerince Roma dönemine ait 4 adet heykel ele geçirildi.

IHA18 Mart 2020 Çarşamba 17:29 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:30
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan Roma dönemine ait heykellerin olduğu ve satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheli şahıs merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde bir parkta yakalandı. Şahsın yanındaki poşette 2 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ’tanrıça’ heykeli’, 1 adet ’rahibe’ heykeli ve 1 adet ’Roma askeri’ heykeli olmak üzere toplam 4 heykel ele geçirildi. Ele geçirilen heykeller incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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