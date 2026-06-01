İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9143
  • EURO
    53,5247
  • ALTIN
    6656.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Güncel

Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamaları kapsamında, 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
ABONE OL

Çiftçi, sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, "Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, jandarma personelinin asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarıların devamını diledi.

  • jandarma atama
  • 2026 personel
  • içişleri bakanı

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.