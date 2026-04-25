  • Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe: Nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe: Nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 132 şüpheliden 89'unun tutuklandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonun görüntülerine yer verildi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 15:52 - Güncelleme:
Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe: Nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, insansız hava araçları ile havadan, il jandarma komutanlıkları ve jandarma komando timlerince karadan 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, 132 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 89'u tutuklanırken, 40'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 3 zanlının işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda ayrıca 64 araç ile 12 bot ele geçirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

  • jandarma
  • operasyon
  • göçmen kaçakçılığı

