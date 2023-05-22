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  • Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın! 35 bin 800 adet makaron ele geçirildi
Güncel

Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın! 35 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçeleirnde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 bin 800 adet makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın! 35 bin 800 adet makaron ele geçirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Koçarlı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışma başlatıldı.

Bir şahsa ait ikametinde ve aracında yapılan aramada satışa hazır vaziyette, her biri 20 adet olan 1790 paket ( toplam 35 bin 800 adet) içi tütün doldurulmuş makaron, 15 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, her birinde 200 adet bulunan 49 paket ( toplam 9 bin 800 adet ) bandrolsüz boş makaron, 36 adet makaron doldurma aparatı, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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