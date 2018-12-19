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Sivas'ta Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

  • İHA
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İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Aralık tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet olmak üzere olaya müdahale edildi.
 
Olaylarda 555 gram esrar, 5 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap ve 600 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 12 şüpheli şahıstan 11'i ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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