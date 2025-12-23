İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8326
  • EURO
    50,6824
  • ALTIN
    6182.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarmadan kaçamadılar: İki Tevrat ele geçirildi
Güncel

Jandarmadan kaçamadılar: İki Tevrat ele geçirildi

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan iki adet Tevrat bulundu.

AA23 Aralık 2025 Salı 14:38 - Güncelleme:
Jandarmadan kaçamadılar: İki Tevrat ele geçirildi
ABONE OL

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki Tevrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu coğrafyasındaki tarihi ve kültürel mirasın korunması ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Göreme beldesinde bir araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde iki Tevrat ve dedektör arama çubuğu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.K, E.T, M.D. ve Ö.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kitaplar Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

  • jandarma operasyon
  • tevrat eserleri
  • nevşehir tarihi

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.