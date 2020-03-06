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Jandarmadan ''Kadınlar Günü''ne özel klip

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştığı kliple kutladı.

AA06 Mart 2020 Cuma 16:03 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:05

"Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde kurulan ilk kadın jandarma arama kurtarma timinin görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde, kadın jandarmaların bu kutsal görevi nasıl tercih ettiklerinden, aldıkları dağcılık eğitimlerine, zorlu arama kurtarma çalışmalarından atış eğitimlerine kadar birçok detayın yanı sıra arama kurtarma timinde görevli kadın jandarma personelinin, Elazığ depreminde yürüttüğü kurtarma çalışmalarından anlar da yer aldı.

Timde görevli kadın jandarmalar, klipte, "Siz istedikten sonra her şeyi başarabilirsiniz. Hayallerinizden vazgeçmeyin ve ne olursa olsun asla pes etmeyin" mesajını paylaştı.

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