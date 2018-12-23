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Jandarmadan ‘kış lastiği’ denetimi

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ‘kış lastiği’ denetimleri aralıksız devam ediyor.

  • İHA
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1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.
 
Yetkililer tarafından özellikle zorlu iklim ve doğa koşullarının yaşandığı Van ilinde kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken, kış lastiği kullanmamanın cezasının ise bu yıl 715 TL olarak uygulandığı sürücülere tekrar hatırlatıldı.
 
Vatandaşın can ve mal güvenliği için zorunluluğun olduğu dönem olan 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlarına kış lastiği takmalarının, bunun yanı sıra araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının, seyahat etmeden önce gidecekleri güzergâhlardaki hava ve yol durumunu öğrenerek tedbirli olmalarının önemi vurgulanırken, Jandarma Trafik Timleri tarafından kontrollerin dönem içerisinde aralıksız devam edeceği belirtildi.

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