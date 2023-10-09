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  • Jandarma'dan operasyon: 2 bin 100 litre motorin ele geçirildi
Güncel

Jandarma'dan operasyon: 2 bin 100 litre motorin ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada, 2 bin 100 litre kaçak motorin akaryakıtı ve dolumda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
Jandarma'dan operasyon: 2 bin 100 litre motorin ele geçirildi
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz mezrasında ikamet eden R.G isimli şahsın ev ve eklentilerinde kaçak akaryakıt bulundurduğu ve bu akaryakıtı çiftçilere sattığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Birimleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ikametgâhında yapılan aramada, toplamda 2 bin 100 litre kaçak motorin akaryakıtı ve dolumda kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Akaryakıtın 'Ulusal Marker' ölçümünde geçersiz olduğu tespit edildiğinden el konularak, olayla ilgili olarak R.G. ve M.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında cumhuriyet başsavcılığının talimatı istikametinde gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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