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  • Jandarma'dan sıkı takip! Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı
Güncel

Jandarma'dan sıkı takip! Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı

Yalova'da haklarında DEAŞ'a üye olmak suçu nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
Jandarma'dan sıkı takip! Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışma kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda firari DEAŞ hükümlüleri S.S. ile A.Y'nin adres bilgilerine ulaşıldı.

Adnan Menderes Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş S.S. ve A.Y. gözaltına alındı.

Hükümlüler işlemlerin ardından Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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