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Jandarmadan silah operasyonu

Kütahya'da, silah imalatı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

IHA12.02.2020  16:19 - Güncelleme: 12.02.2020  16:19

Kütahya’da, silah imalatı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah üretimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 387 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu, 20 av tüfeği namlusu, 11 tabanca kabzası, 13 tabanca mekanizması ve 1 pres makinesi ele geçirdi.

Zanlılar, R.Ö., V.C., Y.Ö., A.K. ve A.U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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