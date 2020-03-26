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1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 09:21 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:31
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Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.A'nın, elindeki 1300 yıllık olduğu tahmin edilen kadın figürlü mozaik tabloyu Bursa'nın Gemlik ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Gemlik'in Narlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla E.A. ile H.M, A.T, İ.U. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş kadın figürlü tabloya el koydu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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