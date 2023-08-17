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Jandarma'dan tarihi eser operasyonu: Yüzlerce sikke ve timsah kafası ele geçirildi

Eyüp Sultan ve İstanbul Havalimanı'nda tarihi eser kaçakçılarına yönelik 6 ayrı operasyon düzenleyen İstanbul İl Jandarma Ekipleri, eski dönemlere ait sikke, altın ve bronz takılar ele geçirdi. Ekipler operasyonda ayrıca, bir araçta timsah başı ve derisi de yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

IHA17 Ağustos 2023 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
Jandarma'dan tarihi eser operasyonu: Yüzlerce sikke ve timsah kafası ele geçirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eyüpsultan ilçesi ve İstanbul Havalimanında düzenlediği 6 ayrı operasyonla; yasadışı tarihi eser kaçakçılığı yapan 11 kişi yakalandı. Operasyonlarda; 1204 adet Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi sikke, 18 adet altın ve bronz takı, 2 adet madalyon, 4 adet ok ucu, 151 adet obje, 4 adet heykel, 1 adet timsah başı ve derisi ile 37 adet Myanmar tarihine ait olan Beikthano Dönemine ait sikke ele geçirildi. Yakalanan 11 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şüpheli şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şahısların tarihi eserleri Eyüpsultan ilçesinde bulunan evlerinde ve araçlarında sakladıkları tespit edildi. Söz konusu şahıslar yakın fiziki takibe alındı ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

METRO ÇIKIŞINDA YAKALANDILAR

Yakın fiziki takibe devam eden Jandarma ekipleri, şahısları üzerlerinden çıkan çok sayıda Roma dönemine ait obje ile metro çıkışında yakaladı. Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satma hazırlığında olan şüphelilere operasyon düzenledi. Üst aramasında çok sayıda Roma ve Bizans dönemine ait obje ele geçirildi.

ARAÇTAN TİMSAH KAFASI ÇIKTI

Diğer bir operasyonla; takibe alınan şüphelilerden 2 kişinin özel bir araçla İstanbul Havalimanı istikametine gittiğinin fark edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda; araçlarının çeşitli bölmelerine gizlenmiş vaziyette çok sayıda tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen 1204 adet Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi sikke, 18 adet altın ve bronz takı, 2 adet madalyon, 4 adet ok ucu, 151 adet obje, 4 adet heykel, timsah başı ve derisi ile 37 adet Myanmar/Beikthano dönemine ait sikke İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ele geçirilen tarihi eserlerin 2863 Sayılı yasa çerçevesinde orijinal Roma, Bizans, Osmanlı dönemi ile Beikhato krallığına ait eserler olduğu belirlendi.

Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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