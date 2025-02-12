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Jandarmadan ülke genelinde sahte içki operasyonu: 53 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı, 81 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 6 bin 856 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini, gözaltına alınan 527 kişiden 53'ünün tutuklandığını bildirdi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
Jandarmadan ülke genelinde sahte içki operasyonu: 53 kişi tutuklandı
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, emniyet ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak ve sahte alkollü içki kaçakçılığına engel olunması ve genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Kaçak Sahte Alkollü İçki Uygulaması" gerçekleştirildi.

15 bin 372 personel ile 16 bin 563 iş yerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 856 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

3 KİLO 401 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, operasyonlarda, 3 kilo 401 gram esrar, 6 gram eroin, 31 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 655 adet sentetik uyuşturucu, 3 bin 100 litre etil alkol, 6 bin 856 litre kaçak ve sahte içki, 3 alkol kiti, 417 boş içki şişesi, 7 tabanca, 10 av tüfeği, 6 bin 155 paket sigara, 1269 puro, 30 bin makaron, 131 bin 340 tütün doldurulmuş makaron, 50 kilogram sarmalık tütün, 15 kilogram nargile tütünü, 233 elektronik sigara, 450 elektronik sigara likiti ve 291 fişeğe el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 527 kişiden 53'ü tutuklandı.

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