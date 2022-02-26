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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bursa'da jandarma ekiplerinin 2 şüpheli şahısın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini alması üzerine şüphelilerin evinde yapılan aramada 46 gram metamfetamin, 109 adet captagon hap, ve 184.1 gram esrar ele geçirilirken şüpheli 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA26 Şubat 2022 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:28
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Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği bilgisini alan ekipler, şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, K.A. ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 46 gram metamfetamin, 109 adet captagon hap, 184.1 gram esrar,7.4 gram kokain, 3 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22.530 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan K.A. ve B.G., ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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