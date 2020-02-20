İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0932
  • EURO
    6,5802
  • ALTIN
    315.559
  • BIST100
    118187
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi
Güncel

Jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince takip edilerek durdurulan araçta ‘Sig Sauer' marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi Araçta bulunan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise faturasız oldukları belirlenen hayvanlara ait cinsel içerikli gıda takviyesi bulundu.

DHA20 Şubat 2020 Perşembe13:01 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 13:01

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde şüphe üzerine takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ‘Sig Sauer’ marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Araçta bulunan İ.S. ve E.I. gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda hayvanlara ait cinsel içerikli gıda takviyesi ile havalı tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı
Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Meclis'e gelip askerdeki oğlumla tehdit ettiler
Meclis'e gelip askerdeki oğlumla tehdit ettiler

Meclis'e gelip askerdeki oğlumla tehdit ettiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.