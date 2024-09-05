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Jandarma'nın durdurduğu araçtan 270 canlı akrep çıktı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde canlı akrep topladığı belirlenen kişiye, 387 bin lira para cezası uygulandı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Jandarma'nın durdurduğu araçtan 270 canlı akrep çıktı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Koruma Timi Haydi ekiplerince "doğal hayatı koruma faaliyetleri" kapsamında, kırsal Damlasu Mahallesinde bir araç durduruldu.

387 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Y.Y'nin aracında arama yapan ekipler, şeffaf kapta doğadan izinsiz toplanan ve nakil belgesiz taşınan 270 canlı akrep tespit etti. Akrepler yeniden doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Y.Y'ye 387 bin lira idari para cezası uygulandı.

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