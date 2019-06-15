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Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarma envanterine yeni katılan Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı.

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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, envantere yeni katılan "J-1921 GAZİ" kuyruk numaralı Atak helikopterinin görüntüleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." ifadesiyle paylaşıldı.

Paylaşımda, "180'inci yıl dönümümüzde, envanterimize bir yenisini daha kattığımız, J-1921 GAZİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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