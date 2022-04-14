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Jandarmanın yol kontrolünde 99 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis ve ilçesi Tatvan'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde Afgan uyruklu 99 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.

DHA14 Nisan 2022 Perşembe 21:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:51
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13- 14 Nisan tarihleri arasında Bitlis merkez ve Tatvan ilçelerinde kaçak göçmenlere karşı yol kontrolleri yaptı.

Yapılan yol kontrollerinde 43'ü yolcu otobüsünde olmak üzere Afgan uyruklu toplam 99 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 organizatör de yakalanarak, gözaltına alındı.

Göçmenlerin yapılan üs aramalarında 2 sahte pasaport ve 2 sahte geçici koruma belgesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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