TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda özgün imkanlarla geliştirilen T129 ATAK taarruz helikopterinin teslimatları devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Jandarma Genel Komutanlığı'na 6. ATAK helikopterinin teslim edildiğini duyurdu.

Paylaşımda, ''Jandarma Genel Komutanlığı’na 6'ncı T129 ATAK Helikopter teslimatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Gücümüze güç katmaya devam ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.