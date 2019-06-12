TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

Jandarmaya 6. ATAK teslim edildi
TUSAŞ, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6. ATAK helikopterinin teslim edildiğini duyurdu.
- star.com.tr
Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda özgün imkanlarla geliştirilen T129 ATAK taarruz helikopterinin teslimatları devam ediyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Jandarma Genel Komutanlığı'na 6. ATAK helikopterinin teslim edildiğini duyurdu.
Paylaşımda, ''Jandarma Genel Komutanlığı’na 6'ncı T129 ATAK Helikopter teslimatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Gücümüze güç katmaya devam ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
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