İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2869
  • EURO
    50,2955
  • ALTIN
    6422.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarmaya hakaret eden CHP'li vekile suç duyurusu! Şehit aileleri ayağa kalktı: Karşılıksız kalmaz
Güncel

Jandarmaya hakaret eden CHP'li vekile suç duyurusu! Şehit aileleri ayağa kalktı: Karşılıksız kalmaz

Şehit ve gazi aileleri, jandarma personeline yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle CHP Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Gündüz olayla ilgili, 'Bu yapılan, sadece jandarmamıza değil; devlete, millete ve şehitlerimizin hatırasına açık bir saygısızlıktır. Bu tür hadsiz açıklamaların hesabı hem hukuk önünde hem de milletimizin vicdanında mutlaka sorulacaktır. Devletini hedef alan, güvenlik güçlerini itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir söylem karşılıksız kalmaz.' dedi.

IHA16 Ocak 2026 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Jandarmaya hakaret eden CHP'li vekile suç duyurusu! Şehit aileleri ayağa kalktı: Karşılıksız kalmaz
ABONE OL

Türk jandarmasının; bu milletin huzuru, bu vatanın birliği ve devletin bekası için canını ortaya koyan, gece gündüz demeden dağda, ovada, sınırda görev yapan şerefli bir teşkilat olduğunu ifade eden şehit ve gazi aileleri, şehit kanıyla yoğrulmuş bu asil üniformayı taşıyan kahramanları, insanlık suçu işleyen ordularla kıyaslamanın akıl tutulması değil, açık bir art niyet olduğunu dile getirdi. Şehit ve gazi aileleri adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarma personelinin arkasında aziz milletin duası, şehit analarının gözyaşı, gazilerin onuru olduğunu söyledi. Gündüz, "O üniformaya uzanan her dil, bu milletin vicdanında mahkum olur. Hiç kimse, siyasi kimliğinin arkasına sığınarak Türk jandarmasına hakaret etme cüretini gösteremez. Bu yapılan, sadece jandarmamıza değil; devlete, millete ve şehitlerimizin hatırasına açık bir saygısızlıktır. Bu tür hadsiz açıklamaların hesabı hem hukuk önünde hem de milletimizin vicdanında mutlaka sorulacaktır. Devletini hedef alan, güvenlik güçlerini itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir söylem karşılıksız kalmaz. Şehit ve gazi aileleri olarak CHP Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında kahraman jandarma personelimize ettiği hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduk" dedi.

  • jandarma hakaret
  • CHP milletvekili
  • şehit aileleri

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.