Japon gelin Saito, Müslüman oldu

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Alperen Ahmed Pala ile evli Saito için İl Müftüsü Safi Arpaguş'un makamında ihtida töreni yapıldı.

Saito, törende kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Arpaguş, tebriklerini ilettiği Saito'ya, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına ilişkin bazı bilgiler verdi.

Saito'ya, hayatında yeni ve temiz sayfa açıldığını anlatan Arpaguş, huzurlu ömür geçirmesini temenni etti.

İhtida belgesinin Saito'ya teslim edilmesinin ardından dini nikah da yapıldı.

Merasime katılan Prof. Dr. Pala, gelini ve oğlunu tebrik etti.

Dua edilmesinin ardından Saito'ya, Japonca Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve Diyanet Yayınları'ndan Japonca eserler verildi.