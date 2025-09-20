İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Japon Prenses Akiko'dan Şanlıurfa'ya tarihi ziyaret
Güncel

Japon Prenses Akiko'dan Şanlıurfa'ya tarihi ziyaret

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında kazıların yürütüldüğü Karahantepe ve Harbetsuvan'ı gezdi.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 13:19 - Güncelleme:
Japon Prenses Akiko'dan Şanlıurfa'ya tarihi ziyaret
ABONE OL

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Prenses Akiko ve beraberindeki heyet, ilk olarak Taş Tepeler Projesi kapsamında kazı çalışmaların sürdüğü Harbetsuvan'a ziyarette bulundu.

Yürütülen çalışmalarla ilgili kazı ekibinde yer alan Chiba Üniversitesinde görevli arkeolog Kazuya Shimogama'dan bilgi alan Prenses Akiko, kazı alanına girerek gün yüzüne çıkarılan bazı kemik parçalarını yakından inceledi.

Daha sonra Neolitik Çağ'ın önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe'ye geçen Prenses Akiko, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kendisine eşlik eden heyet ve alanda çalışan görevlilerle fotoğraf çektiren Prenses Akiko, bazı eserleri cep telefonuyla fotoğrafladı.

Prenses Akiko'ya ziyaretlerinde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile ilgililer eşlik etti.

  • Japonya Prensesi
  • Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa
  • Şanlıurfa

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.