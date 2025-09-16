Japon Prenses Mikasa'dan Türkiye dostluğu mesajı

İstanbul, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Prens Mikasa ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın katıldığı anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kırşehir'deki Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japonya Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün de yer aldığı proje ve kurumlara destek veren Prenses Akiko, Türkiye ziyareti sırasında, İş Kuleleri'nde düzenlenen "Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu" konferansında geçmişten bu yana süre gelen iki ülkenin dostluğunu bir kez daha vurguladı.

Prenses Mikasa, "Türkiye bizim için çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bağ, sadece bir aile hikâyesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü. Ben de ailemden devraldığım bu sorumluluğu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılması için sürdüreceğim" dedi.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ TÜRKİYE'YE

Prenses Akiko, ilk yurt dışı seyahatini lise ikinci sınıftayken, dedesi Prens Mikasa'nın kuruluşunda rol aldığı Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin açılış törenine babası Prens Tomohito'nun katılacağını duyup babasından rica ederek gerçekleştirdiğini belirterek, "Tarih biliminin ne kadar büyüleyici olabileceğini bana ilk kez gösteren ve içimdeki araştırmacı ruhun tohumlarını eken kişi dedemdi. O yüzden dedemin önem verdiği Türkiye'deki arkeolojik alanları da yerinde görmek istemiştim" dedi. Prenses Akiko, o yaz tatilinde çıktığı Ankara, Kapadokya, Kaman-Kalehöyük, Troya, Bergama ve İstanbul'u da içeren kapsamlı Türkiye gezisinin kendisinde bıraktığı izleri, "Mitolojiyi çok seven biri olarak, Troya antik kentine hayran kaldığımı hâlâ hatırlıyorum. Kapadokya'da ise rüzgâr ve yağmurun binlerce yıl boyunca oluşturduğu olağanüstü manzarayı gördüğümde, kendimi evren karşısında ne kadar küçük hissettiğimi unutamam" ifadelerini kullandı.

"KAMAN KAZILARI JAPONYA-TÜRKİYE DOSTLUĞUNUN BİR SİMGESİ HALİNE GELDİ"

Kaman'da yürütülen kazıların, Japonya-Türkiye dostluğunun bir simgesi haline geldiğini vurgulayan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, "Türkiye'deki insanlarla, kültürlerle ve hikâyelerle kurduğumuz bağın ne kadar kıymetli olduğunu kazılar sırasında daha derinden hissettim. Yıllar sonra, 2000'li yıllarda babamın, dedemin isteğiyle başlattığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi'nin inşası için başlattığı kampanya, ailemiz için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Babam, konferanslardan yardım kampanyalarına, golf turnuvalarından konserlere kadar her ayrıntıyı organize etti. Türkiye'ye defalarca gidip geldi. Bu süreçte, üç kuşaktır süren Türkiye sevgimiz daha da pekişti. Ayrıca Türk halkının da Japonya'ya duyduğu dostluğu bizzat deneyimledik. 1890'da Ertuğrul Fırkateyni faciası, ardından 1985'teki İran-Irak Savaşı sırasında Japon vatandaşlarını kurtarmak için Türk Hava Yolları'nın gösterdiği fedakârlık, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi. Babam sık sık, 'Denizde yaptığımız yardımı gökyüzünde geri verdiler' derdi. Bugün Türkiye bizim için hâlâ çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ, sadece bir aile hikâyesi değil Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprü. Ben de ailemden devraldığım bu sorumluluğu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun gelecek nesillere aktarılması için sürdüreceğim" şeklinde konuştu.

"BUGÜN BURADA İKİ ÜLKE ARASINDA VEFA, SEVGİ VE SAYGI İLE ÖRÜLEN DOSTLUĞA TANIKLIK EDİYORUZ"

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise bu özel ve anlamlı konferansın, İş Bankası çatısı altında düzenlenmesinde gösterilen teveccühten duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirerek, "Bugün burada bir konferanstan öte iki ülke arasında vefa ile karşılıklı sevgi ve saygı ile örülen bir dostluğa; arada mesafeler olsa da diller farklı olsa da gönüllerin, kalplerin aynı dili konuşabileceğine tanıklık ediyoruz. Çok uzak farklı kıtalarda yaşasak da misafirperverlik, saygı, vefa, geleneklerine ve manevi değerlerine bağlılık, kardeşlik gibi insani duyguların bizleri birbirimize yaklaştıran ortak erdemler olduğuna inanıyorum" dedi.

İki ülke arasındaki dayanışma ve dostluğun kuşaktan kuşağa aktarılması sırasında kurulan yeni köprülerden birinin de kültürel hayata dair çalışmalar olduğunu vurgulayan Adnan Bali, İş Bankası'nın da geçmişten bu yana yakın ilişki içinde olduğu Kaman Kalehöyük kazılarının, Prens Mikasa'nın desteğiyle 1985 yılında başladığını ve 2017 yılında faaliyete geçen Prens Mikasa Vakfı çatısı altında sürdürüldüğünü hatırlattı.

Adnan Bali, Altes Prenses Akiko'nun hem Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün hem de Prens Mikasa Vakfı'nın Onursal Başkanı olmasının, kendisinin her iki ülkenin ortak değerlerine, dostluğuna duyduğu inancın en içten ifadesi olduğunu söyledi. Konuşmasında, hayatının yaklaşık 40 yılını Anadolu'nun kadim tarihini aydınlatmaya adayan, geçtiğimiz Mayıs ayında aramızdan ayrılan Japon bilim insanı Dr. Omura'yı da yad eden Bali, "Adı Kaman'daki arkeolojik çalışmalarla özdeşleşen değerli bir bilim insanı olan Dr. Omura, aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Eminim Dr. Omura'dan sonra yetiştirdiği öğrencileri, ustalık yaptığı ekip arkadaşları onun izinden gidecek ve Kaman'daki tarihi zenginliği bizlerle buluşturmaya devam edecek" diye konuştu.