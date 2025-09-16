İSTANBUL 27°C / 17°C
Japon prensesi Mikasa İstanbul'a geldi

Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında dün İstanbul'a geldi. Mikasa bazı kültürel temaslarda bulundu.

İHA16 Eylül 2025 Salı 09:40 - Güncelleme:
Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Altes Prenses Akiko Mikasa, dün İstanbul'a geldi.

Altes Prenses Akiko Mikasa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Gökhan Yazgı tarafından havalimanında karşılandı. İstanbul'a gelen Altes Prenses Akiko Mikasa burada bazı kültürel temaslarda bulundu.

Türkiye programı kapsamda, Altes Prenses Mikasa, Yıldız Sarayı Japonya Bölümü'nü ziyaret etti. Prenses Mikasa, Yıldız Sarayı'nda Sultan Abdülhamid'e İmparator Meiji tarafından hediye edilen marangozluk aletlerinin de yer aldığı sergiye katıldı.

Ziyaretin ardından Prenses Mikasa, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen "Japonya-Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıl dönümü: Idemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri" sergisinin açılışında yer aldı.

