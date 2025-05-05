İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5875
  • EURO
    43,8191
  • ALTIN
    4109.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Japon uzmandan ''6.2'lik deprem'' yorumu: O bölgede enerji henüz duruyor
Güncel

Japon uzmandan ''6.2'lik deprem'' yorumu: O bölgede enerji henüz duruyor

23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem ile Yalova Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki 170 km'lik hattın ortasının biraz kırıldığını belirten Japon Deprem Uzmanı Moriwaki, 'Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı. O bölgede enerji henüz duruyor. Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir' dedi.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
Japon uzmandan ''6.2'lik deprem'' yorumu: O bölgede enerji henüz duruyor
ABONE OL

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"ADALAR VE ÇINARCIK BÖLGESİNDEKİ ENERJİ DURUYOR"

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1999 ve 1912'de depremler yaşandığını hatırlatan Moriwaki, "Yalova Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki 170 kilometrelik kısmı 3'e bölmek gerekebilir. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile bu anlattığım bölgenin ortası biraz kırıldı. Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı. O bölgede enerji henüz duruyor. Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir. 23 Nisan'da 6.2'lik depreminin ardından biraz enerji boşalması oldu ama daha enerji var. Türkiye deprem ülkesi" açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE'DE DE DENİZİN İÇİNDE DEPREM OLURSA TSUNAMİ OLABİLİR"

Depremden sonra tsunami riskinin bulunup bulunmayacağı üzerine de konuşan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla denizleri küçük ancak yine de su varsa ve sallanırsa dalga olur. Türkiye'de de denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir ama genel olarak 1 metre civarında olabilir. Olası bir büyük depremde en kötü senaryo 3 metre uzunluğunda bir tsunami olabilir" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.