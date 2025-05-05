Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"ADALAR VE ÇINARCIK BÖLGESİNDEKİ ENERJİ DURUYOR"

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1999 ve 1912'de depremler yaşandığını hatırlatan Moriwaki, "Yalova Çınarcık ve Tekirdağ arasındaki 170 kilometrelik kısmı 3'e bölmek gerekebilir. 23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik deprem ile bu anlattığım bölgenin ortası biraz kırıldı. Ancak henüz Adalar ve Çınarcık bölgesindeki fayda kırılma olmadı. O bölgede enerji henüz duruyor. Ne zaman olacağı bilinmez ancak bu bölgede de deprem olabilir. 23 Nisan'da 6.2'lik depreminin ardından biraz enerji boşalması oldu ama daha enerji var. Türkiye deprem ülkesi" açıklamalarında bulundu.

"TÜRKİYE'DE DE DENİZİN İÇİNDE DEPREM OLURSA TSUNAMİ OLABİLİR"

Depremden sonra tsunami riskinin bulunup bulunmayacağı üzerine de konuşan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla denizleri küçük ancak yine de su varsa ve sallanırsa dalga olur. Türkiye'de de denizin içinde deprem olursa tsunami olabilir ama genel olarak 1 metre civarında olabilir. Olası bir büyük depremde en kötü senaryo 3 metre uzunluğunda bir tsunami olabilir" diye konuştu.