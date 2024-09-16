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“Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi” iddiasına DMM'den cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
“Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi” iddiasına DMM'den cevap
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin açıklaması şöyle;

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiası doğru değildir.

Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • japonya

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