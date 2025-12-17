İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7264
  • EURO
    50,1596
  • ALTIN
    5957.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Japonya ve İsrail arasında Gazze gerilimi! Soykırımcıların rezervasyon talebi reddedildi
Güncel

Japonya ve İsrail arasında Gazze gerilimi! Soykırımcıların rezervasyon talebi reddedildi

Japonya'da kış mevsimi için popüler bir konaklama tesisi, İsrail merkezli turistik şirketin yeni sezon için rezervasyon talebini reddetti. Nagano'daki tesisin rezervasyon talebini geri çevirmesi üzerine İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği valiliğe resmi protesto mektubu gönderdi.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Japonya ve İsrail arasında Gazze gerilimi! Soykırımcıların rezervasyon talebi reddedildi
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Nagano eyaletindeki ünlü "Hakuba Lodge Co-op" kayak tesislerinin işletmecisi ekimde İsrail merkezli bir şirketten kış sezonuna yönelik rezervasyon talebi aldı.

Haberde, "Justin" şeklinde ismi paylaşılan işletmeci, takip eden süreçte ilgili talebi değerlendirmeye aldıklarını ancak reddettiklerini belirterek İsrail vatandaşlarından rezervasyon kabul etmeme yönünde karar aldıklarını açıkladı.

İşletmeci yanıtında, "Ülkenizin Filistin halkına dayattığı şeylerden rahatsızız ve komşu ülke insanlarının kalacak yeri yokken ve açlık çekerken sizin tatil yapmayı düşünmenizi doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rezervasyon talebi, "Filistinlilere yönelik muamele" nedeniyle reddedildi.

- MEKTUP VE SORUŞTURMA

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, Nagano Eyalet Valisi Abe Şuiçi'ye gönderdiği mektupta, durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Mektupta, valilikten olayla ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

Valilikçe açılan soruşturmaya göre, tesis işletmecisinin, tesislere "daha önce İsrail'den müşteri kabul edildiği" saptandı.

Son rezervasyon talebinin reddedilmesine yönelik işletmeciye sözlü kınama verildi ve işletmeciden Japonya yasaları doğrultusunda gelecekte "ayrımcılığı önlemesi" talep edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.