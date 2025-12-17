Japonya ve İsrail arasında Gazze gerilimi! Soykırımcıların rezervasyon talebi reddedildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Nagano eyaletindeki ünlü "Hakuba Lodge Co-op" kayak tesislerinin işletmecisi ekimde İsrail merkezli bir şirketten kış sezonuna yönelik rezervasyon talebi aldı.

Haberde, "Justin" şeklinde ismi paylaşılan işletmeci, takip eden süreçte ilgili talebi değerlendirmeye aldıklarını ancak reddettiklerini belirterek İsrail vatandaşlarından rezervasyon kabul etmeme yönünde karar aldıklarını açıkladı.

İşletmeci yanıtında, "Ülkenizin Filistin halkına dayattığı şeylerden rahatsızız ve komşu ülke insanlarının kalacak yeri yokken ve açlık çekerken sizin tatil yapmayı düşünmenizi doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rezervasyon talebi, "Filistinlilere yönelik muamele" nedeniyle reddedildi.

- MEKTUP VE SORUŞTURMA

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, Nagano Eyalet Valisi Abe Şuiçi'ye gönderdiği mektupta, durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Mektupta, valilikten olayla ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

Valilikçe açılan soruşturmaya göre, tesis işletmecisinin, tesislere "daha önce İsrail'den müşteri kabul edildiği" saptandı.

Son rezervasyon talebinin reddedilmesine yönelik işletmeciye sözlü kınama verildi ve işletmeciden Japonya yasaları doğrultusunda gelecekte "ayrımcılığı önlemesi" talep edildi.