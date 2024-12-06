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Japonya Veliaht Prens Türk vatandaşlarıyla görüştü

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, İstanbul'da Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla görüştü.

AA6 Aralık 2024 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Japonya Veliaht Prens Türk vatandaşlarıyla görüştü
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Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye ziyareti kapsamında, Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Veliaht çift, Çırağan Sarayı'nda akademisyenler, Türk-Japon Dostluk dernekleri temsilcilerinin yanı sıra Japonya ile bağlantılı Türk vatandaşlarıyla görüştü.

Görüşmede, Veliaht Prens ve Prenses, 1985 yılında İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türkiye'ye tahliye edilmesinde görevli uçuş ekibinden Koray Gökberk, Ayşe Özalp ve Sevil Atıcı'ya yardımlarından dolayı şükranlarını sundu.

Tahliye çalışmasında görevli olan ekip ise böyle bir operasyonun parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

  • Japonya Veliaht Prens
  • İstanbul Buluşması
  • Türk Vatandaşları

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