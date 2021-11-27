Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro'dan Gaziantep'e ziyaret

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:10 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:10

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Kazuhiro, Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği kampüsteki Uyum ve İnovasyon Merkezi'nde inceleme yaptı.

Burada açıklamada bulunan Kazuhiro, merkezin geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere tüm öğrencileri ileri mühendislik çalışmalarıyla bir araya getirdiğini bildirdi.

Suriyeli öğrencilerin GAÜN'e uyum sağlamasından dolayı etkilendiğini belirten Kazuhiro, "Öğrencilerin bu merkezden daha çok faydalanmaları ve yaptıkları çalışmaları daha da ileri götürmelerinin hem Türkiye hem de Orta Doğu ülkelerine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umuyorum Japonya'nın bu merkeze yaptığı yardım, genç ve tutkulu öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sunuyordur." ifadelerini kullandı.

Kazuhiro, öğrencilerle de sohbet etti.