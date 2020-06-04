04 Haziran 2020 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 08:32

Türkiye ‘yeni normale’ alışmaya çalışırken Bilim Kurulu tedbirler konusunda uyarılarını sık sık tekrarlıyor. İkinci dalgayı yaşayan Japonya’da virüsle mücadelede aktif rol alan Nagasaki Üniversitesi’nin ünlü Profesörü Satoshi Kaneko, pandemi sürecinden alınan dersleri Akşam’a değerlendirdi: “Dünya salgınla mücadelede başa çıkabilecek tüm önlemleri aldı. Elimizdeki bilgiler ilk dalga için yeterli. İkinci dalga, virüsün adaptasyonunu güçlendirmesi ve mutasyonlara uğrayarak yeniden gelmesi anlamını taşıyor. Hangi vahşi hayvanlardan geçtiğini, hangi hayvanlarda mutasyona uğradığını, hangi çevrelerde ne kadar hızla yayıldığını tam olarak bilmiyoruz.”

KİTLER OLUŞTURULMALI

“Örneğin Çin’in kuzeydoğusundaki yeni vakalarda virüsün kuluçka süresi iki haftayı buluyor ama testler çok geç negatif sonuç veriyor. İkinci dalgaya tüm dünya hazır olmalı. Sağlık sistemleri mutasyonlar için yeni tanı kriterleri ve kitler oluşturmalı. Virüsü bütünüyle tanımadan, “Kovid-19’u yendik” demek mümkün değil. Bu hatayı Japonya’da yaptık. Japonya’da kısa süre öncesine kadar Hokkaido Adası’nda yayılımı kontrol altına aldık. Ancak kısıtlamaların erken kaldırılması ve okulların açılmasıyla ikinci dalga başladı. Buradaki hata, yasakların erken kaldırılmasının yanı sıra virüsü tanıdığımıza olan güvenimizdi. Normalleşme süreci bazı ülkelerde erken gibi düşünülebilir ancak ikinci dalgaya insanlık çok daha hazırlıklı. Yeter ki önlemleri elden bırakmayalım.”

TÜRKİYE SALGIN SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÖNETİYOR

“Dünya ülkeleri ve toplumlar bilim insanlarına gerekli zamanı tanımalı ve aralarındaki tartışmalara son vererek Dünya Sağlık Örgütü ile ortak çalışma prensibine bağlı kalmalıdır. Türkiye’nin pandemi ile mücadelede dünyaya yardımlarını takdire karşılıyorum. Türkiye, DSÖ’nün tedbirlerine ve önerilerine güçlü destek vererek büyük bir başarı ortaya koydu.”