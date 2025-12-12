İSTANBUL 14°C / 8°C
  JASAT izlerin peşini bırakmadı! Baba ve oğlu acımasız cinayeti itiraf etti
Güncel

JASAT izlerin peşini bırakmadı! Baba ve oğlu acımasız cinayeti itiraf etti

Afyonkarahisar'da evinde ölü bulunan 41 yaşındaki zihinsel engelli adamın vücudundaki darp izleri JASAT dedektiflerini harekete geçirdi. Baba K.A. ve oğlu B.A., sorgularında talihsiz adamın öldüğü gece kendisini dövdüklerini kabul ederken, dövme gerekçelerinin ise altını ıslatması ve denilenleri yapmaması olduğunu söylediler.

IHA12 Aralık 2025 Cuma 12:25 - Güncelleme:
JASAT izlerin peşini bırakmadı! Baba ve oğlu acımasız cinayeti itiraf etti
Olay, önceki gün Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. 41 yaşındaki Hıdır Aktaş isimli zihinsel engelli adam, dün sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Aile üyeleri ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Aktaş'ın öldüğü belirlendi.

JASAT OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Olay yerine çağrılan doktorun genç adamın ölümüne doğal ölüm raporu verdiği iddia edilirken, buna rağmen Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aktaş'ın vücudunun farklı noktalarında darp izleri olduğunu tespit etti. Ardından savcılık talimatı ile Aktaş'ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A.'yı gözaltına alındı. Yenge H.A., ifade sonrası serbest bırakılırken baba ve oğlu ise adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISI BABA VE OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Baba K.A. ve oğlu B.A., sorgularında Aktaş'ın öldüğü gece kendisini dövdüklerini kabul ederken, dövme gerekçelerinin ise altını ıslatması ve denilenleri yapmaması olduğunu söylediler. Zanlılar ifadelerinde Aktaş'ı gece geç saatlerde dövdüklerini ve sabaha karşı ise yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını görünce 112'yi aradıklarını belirttiler.

AKTAŞ BAKIMEVİNE YERLEŞTİRİLEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Aile üyelerinin geçtiğimiz dönemlerde engelli adama şiddet uyguladıkları öne sürülürken, birkaç köy sakininin olayla ilgili ihbarda bulunduğu ve bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttukları öğrenildi. Ekiplerin ayrıca Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi. Ancak Aktaş'ın bakımevine yerleştirilemeden hayatını kaybettiği kaydedildi.

