  JASAT'tan kaçış yok! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
Güncel

JASAT'tan kaçış yok! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı

Bakan Yerlikaya: JASAT'tan kaçış yok! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı.

14 Ekim 2025 Salı 08:10
JASAT'tan kaçış yok! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

* DİYARBAKIR:

Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT'ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı.

* BALIKESİR:

3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı.

