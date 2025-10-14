Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
* DİYARBAKIR:
Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT'ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı.
* BALIKESİR:
3 Nisan 2007 tarihinde Bandırma İlçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı.
"10 ve 18 Yıllık İki Cinayet Dosyası daha Aydınlatıldı: JASAT'tan Kaçış Yok"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2025
"Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT'ımız tarafından tespit edildi ve yakaladı"
❌DİYARBAKIR:
09 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır'ın... pic.twitter.com/qlIuxXIZx7