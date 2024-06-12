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Jasikevicius: Davis'ten Kobe Bryant performansı geldi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes'i mağlup ederek kazandıkları şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

12 Haziran 2024 Çarşamba 23:31 - Güncelleme:
Jasikevicius: Davis'ten Kobe Bryant performansı geldi
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalar yaptı.

Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Tüm bu durumlar bazı kahramanlar yaratır. Papagiannis'in bloğu bizi uzatmaya götürdü." dedi.

Nigel ile ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Nigel Hayes-Davis'ten bir Kobe Bryant performansı geldi. O bölüme kadar Nigel Hayes'i oyuna sokmayı başaramamıştım. Kendime bu yüzden kızgınım. Bu, çok farklı bir seri oldu. Beklediğimiz şey buydu. Şampiyon biziz. Mutlu olmamız lazım." diye konuştu.

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