Javelin füzesi için yurtdışı imalat hattı

15 Şubat 2020 Cumartesi10:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:00

"Made in India" Programı kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılarla işbirliği yaparak savunma alt yapısını güçlendirme çalışmaları yürüten Hindistan, gözünü FGM-142 Javelin füzelerine dikti. Raytheon ve Lockheed Martin iştiraki, Hindistan'da Bharat Dynamics Limited yetkilileri ile olası işbirliği için fizibilite çalışmaları gerçekleştirdi.

Hindistan'ın gelecekteki potansiyel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yürütülen çalışma ile FGM-142 Javelin tanksavar füzelerinin Hindistan'da üretim ve kullanımının kapısı aralanmış oldu.

C4 Defence