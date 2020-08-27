IHA 27 Ağustos 2020 Perşembe 07:45 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 07:56

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara’ya geldi. Havaalanı VIP kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Jeffrey, Ankara’ya Cenevre’den geldiğini belirterek, Suriye meselesiyle ilgili heyecan verici gelişmelerin olduğunu dile getirdi. Jeffrey, “Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 3’üncü turuna Cenevre’de başlandı. İyi bir başlangıçtı. Türkiye’nin tüm Anayasa Komitesi üyelerini, özellikle de muhalefeti teşvik etmesi çok yardımcı oldu. Ancak Anayasa Komitesinin siyasi yolda ilerlemeye devam edeceği ve gerçekten ilerlemeyi bırakmayacağı konusunda çok çok umutluyuz" diye konuştu.

Jeffrey, Suriye’deki duruma yönelik, "Bu çatışmanın askeri safhasının sona ermesi gerekiyor. Rejim tarafından kazanılacak daha fazla zemin yok. Rejimin, müzakere masasına dönmesi ve uluslararası toplumun geri kalanıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu bizim önceliğimiz. Bugün ve yarın, Türk yetkililerle de bu konu hakkında konuşacağız" dedi.

Suriye meselesinin çözümünde, Türkiye’nin rolüne ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Jeffrey, "Türkiye, merkezi konumdadır. Türkiye, Suriye veya Irak’ın komşusu. 2014’te DEAŞ’ın Suriye’de ortaya çıkmasıyla Irak’a ne olduğuna bakın. İsrail, Hizbullah ve İran’ın uzun menzilli füzelerinden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Türkiye Suriye’den gelen tüm tehditlerle karşı karşıya. Ürdün ve Lübnan’da yaklaşık 2 milyon mülteci var ve tabii ki burada daha da fazla mülteciniz var. Suriye, Türkiye başta olmak üzere tüm komşuları için büyük bir güvenlik ve jeopolitik tehdittir. Bu çatışmanın çözümünde, Türkiye masada olmalıdır" değerlendirmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey’nin Ankara’da yapacağı görüşmelerinde, Suriye başta olmak üzere DEAŞ’la mücadele ile ikili ilişkilerin görüşüleceği belirtilmişti. Jeffrey, Cenevre’de Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile de bir araya gelmişti.