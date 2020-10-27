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Jeneratör hırsızlarını JASAT kıskıvrak yakaladı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde özel bir şirkete ait baz istasyonunun jeneratörlerini çalan hırsılar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

IHA27 Ekim 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:36
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Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi mevkiinde bulunan özel bir şirkete ait baz istasyonunun jeneratörü kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olay yerine gelen JASAT ekiplerinin çevrede bulunan kameralarda yapmış olduğu incelemeler ve istihbarat çalışmaları sonucu eşkal ve kimlik tespiti yapılan şüpheliler, çaldıkları jeneratör ile Yeşilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bir diğer hırsızlık olayının şüphelisi de Kızıltepe ilçesinde jandarmanın çalışmaları sonucu yakalandı. Büyükboğazı İlkokulunun bakır paratoner kablosunu keserek çalan hırsız, jandarmanın takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Jeneratör hırsızlığı şüphelileri C.S ve C.İ. ile bakır paratoner kablo hırsızlığı şüphelisi L.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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