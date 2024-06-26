Jeong: Ülkemize asker gönderen 16 ülke arasından sadece Türkiye'ye ‘kardeş ülke' deniliyor

Türk ve Koreli 144 sanatçının katkısıyla 'Evreni Kucaklamak' adlı karma sergi düzenlendi. Kültür ve Turizim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kore Uluslararası Güzel Sanatlar Derneği ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda açılan serginin küratörlüğünü Kim Young Moon gerçekleştirdi. Kore Savaşı'nın 74'üncü yıl dönümünde açılan sergiye Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Türk ve Koreli sanatçıların yanı sıra sanatseverler de katıldı. Açılışta konuşan müze müdürü Murat Yıldırım, serginin Türkiye ile Kore Cumhuriyet arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştireceğini ifade etti.

"KORE'YE ASKER GÖNDEREN 16 ÜLKE ARASINDAN SADECE TÜRKİYE'YE 'KARDEŞ ÜLKE' DENİLİYOR"



Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong, düzenlenen Kore-Türkiye Modern Sanat Sergisi'ne katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Jeong, Türkiye'ye kardeş ülke denmesinin Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesinden dolayı olmadığını dile getirdi. Jeong, savaşa 16 ülkenin asker gönderdiğini ancak Korelilerin sadece Türkiye için 'kardeş' kelimesini kullandıklarını dile getirerek, "Türkiye'den birçok asker Kore Savaşı'na katıldı ve fedakarlık yaptı. Sonuç olarak Kore barış ve refahı korundu. Kore halkı bunu unutmadı ve bunun için minnettarlar. Bu nedenle Türkiye, Korelilere kardeş diyor ve Koreliler de Türkiye'ye kardeş ülke diyor. Bundan hiç rahatsızlık duymuyorlar ve bunu doğal karşılıyorlar. Kore'ye asker gönderen ülkeler arasından sadece Türkiye'ye 'kardeş ülke' deniliyor. Daha da önemlisi Kore ve Türkiye o kadar yakın ülkeler ki, çok eski zamanlarda bin 500 yıl öncesine kadar giden tarihimiz oldu. Bence bu kadar derin ve uzun bir alışveriş tarihi, bugün sahip olduğumuz duygusal bağı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan smd. Kore ve Türk kültürünün benzerliğinden bahsetti. Koreli sanatçılarla Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği alanı gezdiklerini belirten Atılgan, Koreli sanatçıların evlerin kendi ülkelerindeki ile benzerliğine şaşırdıklarını söyledi. Atılgan, "Koreli sanatçılarımızla beraber oraya gittiğimizde onlarla hep beraber şaşırdık. Çünkü hepsi 'Buralar bizim evlerimize benziyor' dedi. Çünkü köy evi Türk kültüründe çok ilginçtir. Ve Türk kültüründe kapıdan eğilerek girilir mesela. Onlarda da eğilerek girme, yani saygı dolayısıyla küçük kapılar yapılır. Ama genellikle saygı için eğilerek girilir mekanlara. Onlar da dediler ki 'Bizde de böyle.' Bizde de mekanlara böyle küçük kapılardan girilir ve bizde de gerçekten de anlamı budur dediler. Böyle ortaklıklarımız var. Bizim gazilerimiz aslında Korelilerin savaşa katılmış ülkeler arasından kardeş dedikleri tek ülke Türkiye. Ve bizim gazilerimiz sayesinde bu kapılar, bu kültürel birliktelikler oluşturuldu. Biz de Hacettepe Üniversitesi olarak sanatın ve kültürün gelişebileceği ılımlı ortamlar, dostluğun gelişebileceği ılımlı ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim misyonumuz bu aslında sanatçı olarak. Dostluğu geliştirmek ve o dostluğun sürdürülebilmesini sağlayacak ılımlı güzel iklimler oluşturmak" diye konuştu.

Sergi, 30 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.