Jeotermal enerjiyle dört mevsim üretim

IHA 20 Ocak 2022 Perşembe 09:15 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:15

Türkiye'nin en soğuk ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde 2015 yılında 34 dönüm alana kurulan jeotermal seralarda dondurucu soğuklara rağmen domates üretimi yapılıyor. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü ilçede dört mevsim domates üretimine devam ediliyor.

Sera üretim sorumlusu Ercan Karahanlı, 2015 yılında faaliyete başladıklarını belirterek, "2015'ten bu yana 34 dönüm kapalı alan içerisinde 40 arkadaşımız ile beraber domates üretimi yapıyoruz. Yaz aylarında üretim yapmamıza engel olacak bir durum yok, ancak kış aylarında ilçemiz eksi 46 dereceyi görmüş bir yer. Biz şu anda da kar yağışının başlaması ile beraber eksi 30, eksi 35 dereceleri görmekteyiz, ilerdeki zamanlar da bizim için çok zor geçecek. Eksi 40 dereceyi tekrar göreceğiz, ama biz yine de her türlü hava şartlarına rağmen domates üretimimize devam edeceğiz" dedi.