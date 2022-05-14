Jeotermal ısıtmalı seradaki salkım domates üretimi her aşamasında kadınların elinde geçiyor

Hüdai Kaplıcaları bölgesindeki jeotermal serada sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, yaptıkları iş sayesinde aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Serada yetiştirilen domateslerin fidesinden bakımına, toplanmasından paketlenmesine kadar her aşamasında yer alan kadınlar, ülkenin tarımsal üretimine katkı sağlıyor.



Firmanın genel müdürü Mehmet Hanifi Fidan, AA muhabirine, 105 bin metrekare kapalı alana sahip modern jeotermal serada sadece salkım domates yetiştirdiklerini söyledi.

Seralarında 12 ay boyunca üretim yapıldığını belirten Fidan, "Tesisimizdeki 136 çalışanımızın 105'i kadınlardan oluşuyor. İstihdam sağladığımız kadınlarımızın hepsi de yöre halkımızdan. Biz, canlı bir bitkiden üretim yapmaktayız. Kadınlarımız da üretimimizin en başından salkım domates haline gelene kadar işin her aşamasında yer alıyor. Bu üretim çok daha fazla hassasiyet, özveri ve şefkat gerektiriyor, bunu kadınlarımızdan görüyoruz." dedi.

- "Yönetim anlayışımızı kadınlarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre şekillendiriyoruz"

Fidan, seradaki salkım domateslere, sulamadan ilaçlamaya, yaprak kesiminden hasat dönemi tırlara yüklenmesine kadar kadın elinin değdiğini vurguladı.

Ürünlerinin büyük kısmının yurt dışına satıldığını dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Biz tarım işçisi kadınlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde çalışması için elimizden gelen her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Yönetim anlayışımızı kadınlarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre şekillendiriyoruz. Kadınlarımıza özel günlerinde hediyeler veriyoruz. Yine, onların çalıştığı ortamda özel isteklerine göre müzik yayınları da yapıyoruz. Kadınlarımız mutlu olunca da tesisimizde verimli ve sağlıklı bir üretim yapmış oluyoruz."



- "Buradan kazandığım parayla iki kızımı okutuyorum"

Tarım işçisi Elif Eşlik de domates serasında 5 yıldır çalıştığını, bir yandan da dışarıdan üniversite okuduğunu söyledi.

Hedefinin ziraat üzerine bir üniversite eğitimi almak olduğunu ifade eden Eşlik, "Her işte öğrenene kadar belirli zorluklar oluyor ama öğrendikten sonra kolaylaşıyor. Buraya severek geliyor ve eğlenceli şekilde işimi yapıyorum. Kazandığım parayla da aileme destek sağlıyorum." diye konuştu.

Hacer Çalışkan da 6 aydır serada çalıştığını belirterek, "Firmamız serada çalışan kadın işçilere çok değer veriyor. Her türlü ihtiyacımızda bizlere karşı çözüm odaklı yaklaşılıyor. Serada çalışmak güzel ve keyifli. Buradan kazandığım parayla da üniversite ve lisede öğrenim gören iki kızımı okutuyorum. Aile bütçeme katkı sağlıyorum." dedi.