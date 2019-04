Jet Sosyete bu akşam neden yok? Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

Jet Sosyete bu akşam yayın akışında gözükmeyince izleyenlerini meraklandırdı. Jet Sosyete dizisinden yine hayranlarını üzecek bir haber geldi. TV8 ekranlarının komedi dizisi Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel dizinin bu hafta yayınlanmayacağını sosyal medya üzerinden açıkladı. TV8 yayın akışında Jet Sosyete yerine Ekşi Elmalar sinema filmi yer alıyor. Peki, Jet Sosyete bu akşam neden yok? Jet Sosyete son bölümde neler oldu? İşte merak edilenleri sizler için derledik..

JET SOSYETE BU AKŞAM NEDEN YOK?

Gülse Birsel, ''Jet Sosyete bu akşam neden yok?'' sorusuna yanıtı sosyal medya üzerinden verdi. Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu hafta neden ekranlarda olmayacağını şu sözlerle açıkladı: "7 haftadır aralıksız 120 dakikalık bölümlerle yayındayız ve temsili fotoğraftaki haldeyiz. Bu hafta soluklanıp haftaya

Perşembeden itibaren Mayıs'ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizi özleyin."

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin senaristliğini ve baş rolünü üstelenen Gülse Birsel, yine yaptığı paylaşımda yeni bölümün ne zaman olacağına dair açıklama yaptı. Birsel, ''Bu hafta soluklanıp haftaya Perşembeden itibaren Mayıs'ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin 35. bölümünde ünlü şarkıcı Can Bonomo konuk oyuncı olarak rol almıştı. Can Bonomo Yaşar'ın evine gelince ortalık karışıyor. Yaşar ünlü şarkıcıyı tanımazken, ev ahalisi ise Can Bonomo'yu karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı Jet Sosyete yeni bölümü merakla bekleniyor.

JET SOSYETE KONUSU NEDİR?

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.