JÖH timleri, yüksek rakımlı dağlarda operasyonlarını sürdürüyor

Sehi Ormanları mevkisindeki 2015 rakımlı üs bölgesinde görev yapan JÖH timleri, İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda zorlu kış şartlarında da faaliyetlerine devam ediyor.

Bölgedeki yüksek rakımlı dağlarda, ormanlık ve çalılık alanlarda arama tarama çalışmalarına devam eden JÖH timleri, terörden temizlenen bölgeleri kontrol altında tutuyor.

Son teknolojik cihazlarla, milli silahlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan JÖH timleri, sağlanan huzur ve güven ortamının devamı için terör örgütleri ve her türlü yasa dışı olayla mücadele ediyor.

- "BÖLGEDEKİ TERÖRİST TEHDİDİ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR"

Bitlis Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanı, AA muhabirine, terörden temizlenen bölgede huzur ve güveni sağlamanın kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Halkın huzur içinde yaşaması için terörle mücadele ederken bölgedeki insanların hayatlarını normalleştirebilmeleri için de ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Merkez İlçe Jandarma Komutanı, şöyle konuştu:

"Son 10 yılda, terör örgütü PKK'nın 196 mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Sehi Ormanları Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen amansız mücadele ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde bölgedeki terörist tehdidi ortadan kaldırılmıştır. Jandarma teşkilatı olarak bu başarıyı halkımızın huzurunu sağlamak adına gerçekleştirdiğimiz bir görev olarak görmekteyiz."

Terörden arındırıldıktan sonra Sehi Ormanları Bölgesi'nin "huzur bölgesi" haline geldiğini belirten Merkez İlçe Jandarma Komutanı, bölgede güvenliğin sağlandığını, halkın huzurunun güvence altına alındığını kaydetti.

Bu tür bölgelerde huzuru tesis etmek için sadece operasyonel başarıya odaklanmadıklarını, aynı zamanda uzun vadeli güvenlik önlemleri ve izleme faaliyetleriyle de bölgede huzuru sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını ifade eden Merkez İlçe Jandarma Komutanı, "Milli silah ve teçhizatlar, ülkenin savunma sanayisinin geldiği noktayı ve bağımsızlık hedeflerini simgeleyen önemli unsurlarımızdır. Jandarma teşkilatı olarak yerli ve milli teknolojilerle üretilen silah ve teçhizatları kullanmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

- "HER KOŞULDA GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRME KARARLILIĞINA SAHİBİZ"

Bölgede son yıllarda inşa edilen ve teknolojik cihazlarla donatılan üs bölgelerinin terörle mücadeleye büyük katkı sunduğunu söyleyen Merkez İlçe Jandarma Komutanı, şunları söyledi:

"Gelişmiş teknolojilerle donatılan üs bölgeleri, istihbarat toplama, izleme ve erken uyarı sistemleri konusunda büyük avantaj sağlamaktadır. İnsansız hava araçları, gece görüş sistemleri ve gelişmiş radarlarla teröristlerin faaliyetlerini anında tespit edebiliyoruz. Üs bölgelerindeki teknolojik altyapı sayesinde bu mücadeleyi çok daha etkin ve verimli şekilde sürdürüyoruz. Zor koşullarda görev yapmak bizim için engel değil, tam tersine bir sorumluluktur. Zor hava koşullarında ekipmanlarımızı doğru kullanarak, kış şartlarına uygun hazırlıklarla görevimizi yerine getiriyoruz. Her koşulda görevimizi yerine getirme kararlılığına sahibiz. Bizim için önemli olan görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek, milletimize hizmet etmektir. Her türlü zorluğa göğüs gererek bu kutsal görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."