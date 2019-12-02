Yönetmenliğini Chad Stahelski’nin, senaristliğini de Derek Kolstad’ın üstlendiği John Wick 2 2017 yılında vizyona girdi. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan John Wick 2 filmine dair araştırmalar yapılıyor. John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. John Wick 2 ilk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele alıyor.

JOHN WİCK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

JOHN WİCK 2 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Keanu Reeves – John Wick

Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio

Common – Cassian

Laurence Fishburne – The Bowery King

Ruby Rose – Ares

John Leguizamo – Aurelio

Ian McShane – Winston

Bridget Moynahan – Helen Wick

Lance Reddick – CharoN