John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncu kadrosunda kimler var?
John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan John Wick 2 filmine dair araştırmalar gerçekleştiriliyor. John Wick 2 ilk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele alıyor. John Wick 2 filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Yönetmenliğini Chad Stahelski’nin, senaristliğini de Derek Kolstad’ın üstlendiği John Wick 2 2017 yılında vizyona girdi. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan John Wick 2 filmine dair araştırmalar yapılıyor. John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. John Wick 2 ilk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele alıyor.
JOHN WİCK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.
JOHN WİCK 2 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Keanu Reeves – John Wick
Riccardo Scamarcio – Santino D’Antonio
Common – Cassian
Laurence Fishburne – The Bowery King
Ruby Rose – Ares
John Leguizamo – Aurelio
Ian McShane – Winston
Bridget Moynahan – Helen Wick
Lance Reddick – CharoN
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