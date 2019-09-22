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John Wick 2 konusu nedir? John Wick filmi oyuncuları kimler?

John Wick 2 konusu nedir? John Wick filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin ikincisi bu akşam Star TV'de saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. John Wick 2 filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmi oyuncu kadrosunda; Keanu Reeves, Riccardo Scaramarcio ve Ian McShane gibi isimler yer alıyor. John Wick 2 hakkında tüm detaylar haberimizde...

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Bu akşam Star TV'de saat 20:00'da John Wick 2 filmi ekranlara gelecek. John Wick 2 filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. John Wick 2 konusu nedir? John Wick filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. John Wick 2  filminin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmi oyuncu kadrosunda; Keanu Reeves, Riccardo Scaramarcio ve Ian McShane gibi isimler bulunuyor. 
 

 
JOHN WİCK 2 KONUSU NEDİR?
Emekliye ayrılmış bir kiralık katil olan John Wick sakin bir emeklilik hayatının hayalini kurarken, İtalyan gangster Santino D'Antonio kapısında belirir ve ondan yıllar önceki iyiliklerinin karşılığını ister. Wick, gizli suikastçı topluluğu The Continental'ın elebaşı Winston'ın verdiği emirle istemeyerek de olsa D'Antonio'nun kız kardeşini Roma'ya götürmeyi kabul eder.
 

 
JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin yönetmenliğini Chad Stahelski yaparken oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Common, Ruby Rose gibi isimler rol alıyor.
 

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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