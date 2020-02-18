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Jokey Halis Karataş kimdir? Halis Karataş kaç yaşında, nereli? Halis Karataş'ın hayat hikayesi

Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Bizim İçin Şampiyon filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul'a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş'ın hayatının anlatıldığı Bizim İçin Şampiyon filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Tüm televizyon takipçileri Jokey Halis Karataş kimdir? Halis Karataş kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Halis Karataş'ın hayat hikayesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas'ta doğdu. Çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi. Jokey Halis Karataş'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

18 Şubat 2020 Salı  17:07 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:07

Jokey Halis Karataş kimdir? Halis Karataş kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Bizim İçin Şampiyon filmi ile birlikte Halis Karataş'ın hayat hikayesi de merak konusu oldu. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını atan Halis Karataş, Türkite'nin en tanınmış jokeylerinden biri. Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde 6 çocuklu, maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Jokey Halis Karataş'ın hayatına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

JOKEY HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde 6 çocuklu, maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. 1991’de ‘Asya Atçılık Konferansı’ için ‘en başarılı jokey’ olarak seçildi.

Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile hayatını birleştirdi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Yarışseverler tarafından Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağuston 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır. 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak oldu. Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırıldı. Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Soner'in “Yorgundum” adlı klibinde oynadı.

Halit Karataş kendisine Sihirbaz lakabının verilmesiyle ilgili olarak “Çoğu zaman bir atın önceki yarışlarına veya idmanlarına baktığınız zaman hiç şansı görünmüyor. Ama öyle bir çalışıyorsunuz ki bir taktikle her şey değişiyor. Bu yüzden bana sihirbaz deniyor.” yorumunda bulunmuştu.

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