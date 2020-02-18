18 Şubat 2020 Salı 17:23 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:23

Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında Bizim İçin Şampiyon filmi ekranlara gelecek. Tüm televizyon takipçileri Jokey Halis Karataş’ın eşi Begüm Atman kimdir? Begüm Atman Karataş neden öldü? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bizim İçin Şampiyon filmi yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesi anlatılıyor. Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Jokey Halis Karataş’ın eşi Begüm Atman'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

JOKEY HALİS KARATAŞ’IN EŞİ BEGÜM ATMAN KİMDİR?

Begüm Atman, Türkiye Jokey Kulübü'nün kuruluşuna ve atçılığımızın gelişmesine önemli katkıları bulunan Atman Ailesi nin 3. Kuşak temsilcisidir.

Begüm Atman, 1966 tarihinde dünyaya geldi. Eski TJK (Türkiye Jokey Kulübü) başkanı Özdemir Atman'ın ikiz kızlarından biridir. İlk ve ortaöğrenimini "okul birincisi" olarak tamamlayan Begüm Atman Karataş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1992-1999 yılları arasında önemli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptı. At idmanı ve yarış atı yetiştiriciliğinde tecrübelerini arttırdı ve Özdemir Atman’ın vefatından sonra eküri bayrağını devraldı.

2003 yılında yıllarca at yarışı seyircisinin hayranlıkla izlediği Türk jokey Halis Karataş ile evlendi. Özdemir Atman’ın vefatından üç sene sonra nikah masasına oturan çift, iki çocuk sahibi oldu. Çocuklarına Azra ve Özdemir adını verdiler. Kanser hastalığıyla beş yıl mücadele eden Begüm Atman Karataş, 2014’te hayatını kaybetti.

Begüm Atman vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.