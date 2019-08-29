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Jungle filmi konusu nedir? Jungle filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Show TV'de saat 20:00'da izleyici ile buluşacak olan Jungle filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Jungle filmi konusu nedir? Jungle filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Greg McLean'ın oturduğu Jungle filmi oyuncu kadrosunda Alex Russell, Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann gibi isimler yer alıyor. Jungle filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Jungle filmi konusu nedir? Jungle filmi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Show TV'de saat 20:00'da izleyici ile buluşacak olan Jungle filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak.  Yönetmen koltuğunda Greg McLean'ın oturduğu Jungle filmi oyuncu kadrosunda Russell, Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann gibi isimler bulunuyor. Jungle filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 
 
JUNGLE FİLMİ KONUSU NEDİR? 
3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon'un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.
 

 
JUNGLE FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Jungle filmi oyuncu kadrosunda Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Jacek Koman yer alıyor.
 

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