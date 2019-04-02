AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam.' dedi.
- AA
İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları:
İddia ederken kendi verilerimize güveniyorduk.
Biz ayrıca bir sonuç alım sistemi kurduk ve karşılaştırma yaptık. Biz diyoruz ki İstanbul’da durum hiç anlatıldığı gibi değildir.
Çünkü görevlendirdiğimiz kişiler üzerinden biz bir sisteme aldık ve çokta hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşıyoruz demiştik.
Daha ilk incelemede ilginç verilerle karşılaştık.
Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim
Oy farkı şu anda 20 bin 509, düşmeye devam ediyor
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